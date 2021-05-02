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Anadolu Yakası'nda deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabaka kıyıya da vurdu

Anadolu Yakası'nda Maltepe, Kadıköy ve Adalar sahilinde deniz salyasından kaynaklı oluşan beyaz tabaka kıyıda da birikti.

Adem Koç   | 02.05.2021
Anadolu Yakası'nda deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabaka kıyıya da vurdu

İstanbul

Deniz salyası (müsilaj) olarak adlandırılan tabaka, son günlerde kıyılarda birikerek ilginç bir görüntü oluşturuyor.

Daha çok Maltepe ve Bostancı sahilinde yoğunlaşan beyaz tabakanın, Marmara Denizine kıyısı olan diğer illerde de yaşandığı öğrenildi.

Deniz suyu sıcaklığının artmasına paralel olarak görülen olayın, doğal olduğu, herhangi bir kimyasal kirliliğin söz konusu olmadığı belirtiliyor.


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