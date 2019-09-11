Amerikan askeri heyetinden Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne ziyaret
Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar için Türkiye'de bulunan ABD'li heyetin, Şanlıurfa'daki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ettiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Türkiye'de bulunan ABD askeri heyeti, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne ziyarette bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.