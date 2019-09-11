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Amerikan askeri heyetinden Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne ziyaret

Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar için Türkiye'de bulunan ABD'li heyetin, Şanlıurfa'daki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 11.09.2019
Amerikan askeri heyetinden Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne ziyaret

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Çalışmalar kapsamında Türkiye'de bulunan ABD askeri heyeti, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne ziyarette bulundu.

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