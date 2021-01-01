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Altun: Başörtüsü düşmanları takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesindedir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir." ifadesini kullandı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 01.01.2021
Altun: Başörtüsü düşmanları takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesindedir

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hafızası diridir. Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de..."

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