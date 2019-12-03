Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinden yaklaşık 158 kilometre açıkta 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.
Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, depremin ilçede hafif hissedildiğini söyledi.
Depremin ardından ilgili birim yöneticileriyle görüştüğünü belirten Çoban, "İlk belirlemelere göre, deprem dolayısıyla ilçemizde herhangi olumsuzluk yaşanmadı." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.