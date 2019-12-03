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Türkiye

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İsa Toprak   | 03.12.2019
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinden yaklaşık 158 kilometre açıkta 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.

Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, depremin ilçede hafif hissedildiğini söyledi. 

Depremin ardından ilgili birim yöneticileriyle görüştüğünü belirten Çoban, "İlk belirlemelere göre, deprem dolayısıyla ilçemizde herhangi olumsuzluk yaşanmadı." dedi.

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