Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.80
Dolar
6.07
BIST 100
86,072.28
Altın
1,284.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar'ı telefonla arayarak, Batıkent'teki Gençlik Merkezi'ne akademisyenin isminin verileceğini bildirdi.

Merve Yıldızalp   | 26.05.2019
Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2 Ocak 2019'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen genç akademisyen Ceren Damar Şenel'in doğum günü vesilesiyle babası Mustafa Damar ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin videoyu paylaştı.

Baba Damar'a tekrar başsağlığı dileyen Erdoğan, "Batıkent'te gençlik merkezimiz yapıldı. Batıkent Gençlik Merkezi'ne inşallah Ceren'in adını veriyoruz. Orası artık Ceren Damar Gençlik Merkezi olarak anılacak. Böylece onu yaşatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu
İran-ABD gerilimi: Jeo-ekonomik bakış
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çiğdem Nişancı'ya taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çiğdem Nişancı'ya taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı tam bir felakettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasi ve Özgürlükler Adası yıl sonunda açılacak

'Türkiye ittifakı zamanında yapılmış doğru bir çağrıdır'

'Türkiye ittifakı zamanında yapılmış doğru bir çağrıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl'ı 'Canım İstanbul' şiiriyle andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl'ı 'Canım İstanbul' şiiriyle andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları taksicileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları taksicileri sevindirdi