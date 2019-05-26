Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar'ı telefonla arayarak, Batıkent'teki Gençlik Merkezi'ne akademisyenin isminin verileceğini bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2 Ocak 2019'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen genç akademisyen Ceren Damar Şenel'in doğum günü vesilesiyle babası Mustafa Damar ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin videoyu paylaştı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, 2 Ocak 2019’da elim bir cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar’ın doğum günü münasebetiyle babası Mustafa Damar’ı arayarak tekrar başsağlığı diledi; Ceren Damar’ın adının Ankara Batıkent Gençlik Merkezine verildiği bilgisini verdi. pic.twitter.com/KnjWdycrCj— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 26 Mayıs 2019
Baba Damar'a tekrar başsağlığı dileyen Erdoğan, "Batıkent'te gençlik merkezimiz yapıldı. Batıkent Gençlik Merkezi'ne inşallah Ceren'in adını veriyoruz. Orası artık Ceren Damar Gençlik Merkezi olarak anılacak. Böylece onu yaşatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.