Euro
8.82
Dolar
7.21
BIST 100
1,488.59
Altın
1,779.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

AK Parti'li Çelik: Vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da şehit kabirlerinin de aralarında bulunduğu mezarları tahrip edenlerin hukuk önünde hesap vereceklerini bildirdi.

Enes Kaplan   | 25.02.2021
AK Parti'li Çelik: Vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kabirleri tahrip edenlerin emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin emanetine, kahramanlarımızın naaşlarına ve vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fas, Çin'in ürettiği Sinopharm aşısından bir milyon doz daha teslim aldı
Merkel Kovid-19 salgınında üçüncü dalga uyarısı yaptı
ABD’nin California eyaletinde Kovid-19’a bağlı can kaybı sayısı 50 bini geçti
Başhekim Kurtuluş, Kovid-19 aşısı olanları salgın tedbirlerine uymaları konusunda uyardı
Türkiye'de geçen yıl Kovid-19'un da etkisiyle evlenme ve boşanmalar azaldı

Benzer haberler

AK Parti'li Çelik: Vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler

AK Parti'li Çelik: Vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler

İngiltere'de sosyal medyada anonim hesaplardan paylaşımlara izin verilmemesi istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Durmak yok, gollere devam' paylaşımı

Adana'da aralarında şehit kabirlerinin bulunduğu tahrip edilen 79 mezar onarılıyor

Adana'da aralarında şehit kabirlerinin bulunduğu tahrip edilen 79 mezar onarılıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi

AK Parti Sözcüsü Çelik CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi
Kilisli 69 yaşındaki muhtar hem ihtiyaç sahiplerini hem de mahalle esnafını sevindiriyor

Kilisli 69 yaşındaki muhtar hem ihtiyaç sahiplerini hem de mahalle esnafını sevindiriyor