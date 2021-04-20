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AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın babası vefat etti

Zekeriye Şimşek,Buket Güven   | 20.04.2021
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın babası vefat etti

Gaziantep

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar’ın babası Hüseyin Tayyar hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi gören 88 yaşındaki Hüseyin Tayyar, kurtarılamadı.

Hüseyin Tayyar'ın yarın İslahiye ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Tayyar'a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, "Şamil Tayyar Beyefendi'nin Hakk'a yürüyen muhterem babası Hüseyin Tayyar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

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