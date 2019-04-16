Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.81
BIST 100
96,809.00
Altın
1,275.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

AK Parti Milletvekili Gündoğdu: Ermenistan'ın Azerbaycan ile problemlerini çözmesi gerek

AK Parti Milletvekili Gündoğdu, "Ermenistan'ın Azerbaycan ile problemlerini çözmesi gerekli. Bölgenin refahı ve bölgede yaşayanların birlikteliği için bu çok önemli." dedi.

Tuğçenur Yılmaz   | 16.04.2019
AK Parti Milletvekili Gündoğdu: Ermenistan'ın Azerbaycan ile problemlerini çözmesi gerek

Ankara

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 52. Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantısı için bulunduğu Ermenistan'ın başkenti Erivan'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ermeni basın mensuplarına gerilimi artırmadan yapıcı olmaları gerektiğini belirten Gündoğdu, basın mensuplarının atmosferi gerecek yaklaşımlarda bulunmalarının doğru olmadığının altını çizdi.

Gündoğdu, "Bu tür yaklaşımları bırakmak gerekli. Ermeni diasporası, Ermenistan'a zarar veriyor ve kapılarını kapattırıyor. Gergin bir ortamda sorunlar çözülemez." ifadelerini kullandı.

"Asıl meselemiz bu coğrafyada birlikteliği oluşturarak ileriye doğru hareket etmektir." diyen Gündoğdu, Ermenistan'ın yeni hükümetiyle dünyaya açılması ve ekonomisini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

"Her türlü ırkçılığın karşısındayız"

Gündoğdu, "Aramızdaki eksikliklerin giderilmesi için yeni bir ortam var ve bu ortam pozitif değerlendirilmelidir. AK Parti, kimseyi ötekileştirmeyen ve ayrıştırmayan bir siyasi partidir. Markar Esayan, üç dönemdir parlamentoda Ermenileri temsil ediyor. Irkçılık her zaman, bütün ülkelere zarar vermiştir. Biz her türlü ırkçılığın karşısındayız." dedi.

"Azerbaycan kırmızı çizgimizdir"

Gündoğdu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan soruna ilişkin şunları kaydetti:

"İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan'ı kendimizden ayırmıyoruz. Azerbaycan kırmızı çizgimizdir. Ermenistan'ın Azerbaycan ile olan problemlerini çözmesi gerekli. Bölgenin refahı ve bölgede yaşayanların birlikteliği için bu çok önemli. Bunları yapabilirsek güçlü bir coğrafya oluşturabiliriz. Birbirine saygılı, birbirinin hukukunu gözeten bir yapıyı tesis edebiliriz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye her zaman Sudan halkının yanında
ABD'nin çıkarlarına dokunmadıkça basın özgürdür
Aşırı sağın gölgesinde 2019 AP seçimleri
Avrupa Birliği'nin Libya çıkmazı
GÖRÜŞ - 'Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35

Benzer haberler

Azerbaycanlılar Aliyev'in reformlarını destekliyor

Azerbaycanlılar Aliyev'in reformlarını destekliyor

Uluslararası 15. İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödülleri sahiplerini buldu