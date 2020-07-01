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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk KPSS tercih takvimini açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihlerinin ilkinin 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisinin 30 Aralık-7 Ocak tarihlerinde yapılabileceğini bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 01.07.2020
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk KPSS tercih takvimini açıkladı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini belirtti.

Bakan Selçuk, tercih takvimiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme talepleri tamamlandı. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yapabilecek. KPSS-2020/2 için kurumlar talepleri 1 Eylül'den başlayıp 13 Kasım'a kadar bildirebilecek. Adaylar ise tercih işlemlerini 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek."

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