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Ağrı'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu bir özel harekat polisi şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görevli bir özel harekat polisinin, bölücü terör örgütü PKK mensuplarının İran tarafından açtığı taciz ateşi sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 13.05.2021
Ağrı'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu bir özel harekat polisi şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz."

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