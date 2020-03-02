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Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırıda bir personel şehit oldu. İçişleri Bakanı Soylu, saldırının ardından teröristlerin kıstırıldığını, çatışmanın devam ettiğini bildirdi.

Selami Küçükoğlu,Göksel Cüneyt İğde,Muhammed Boztepe,Abdullah Söylemez   | 02.03.2020
Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı Fotoğraf: Selami Küçükoğlu / AA

Ağrı/Ankara

Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. ( Selami Küçükoğlu - Anadolu Ajansı )

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ise sabah 08.30 sıralarında Gürbulak Sınır Kapısı'nda görev yapan personelin, sabah nöbet değişimi için Doğubayazıt'tan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Personeli taşıyan zırhlı araca yapılan ateşli saldırıda aracın ön tekerleğinin isabet alması sonucu aracın kontrolden çıktığı aktarılan açıklamada, "Aracın kara yolundan çıkması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan personellerin Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavilerine devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Operasyon başlatıldı

Öte yandan, olayın ardından jandarma personelince bölgede operasyon başlatıldı.

Bomba imha ile mayın arama ekiplerinin arazide tarama faaliyeti yürüttüğü bölgede, 2 ATAK helikopter ise teröristlerin olduğu düşünülen bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

İçişleri Bakanı Soylu: Teröristler kıstırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roketin aracın ön tekerine isabet ettiğini ve çarpmadan dolayı yaralıların bulunduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, paylaşımda, "Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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