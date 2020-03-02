Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırıda bir personel şehit oldu. İçişleri Bakanı Soylu, saldırının ardından teröristlerin kıstırıldığını, çatışmanın devam ettiğini bildirdi.
Ağrı/Ankara
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
İçişleri Bakanı Soylu: Teröristler kıstırıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roketin aracın ön tekerine isabet ettiğini ve çarpmadan dolayı yaralıların bulunduğunu bildirdi.
Bu sabah 08.50’de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 2, 2020
Teröristler takip edilip kıstırıldı.
Şu an çatışma devam ediyor
Bakan Soylu, paylaşımda, "Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.