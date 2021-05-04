Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralindeki yangında 30 bin ton odun ve tomruk yandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında, 80 bin metrekarelik alandaki yaklaşık 30 bin ton odun ve tomruğun yandığı belirtildi.
Afyonkarahisar
Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında, 80 bin metrekarelik alandaki yaklaşık 30 bin ton odun ve tomruğun yandığı belirtildi.
Olay
İstasyon Caddesi'nde faaliyet gösteren biyokütle enerji santralindeki odun ve tomrukların bulunduğu alanda dün akşam, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile ilçe ve belde itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarına başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.