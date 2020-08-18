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AFAD'dan Marmara Depremi'nin yıldönümünde basın mensuplarına afet bilinci eğitimi

AFAD İstanbul İl Müdürlüğünce 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıldönümünde basın mensuplarına afet bilinci eğitimi verildi.

Kaan Bozdoğan   | 18.08.2020
AFAD'dan Marmara Depremi'nin yıldönümünde basın mensuplarına afet bilinci eğitimi

İstanbul

AFAD İstanbul İl Müdürlüğünce 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıldönümünde basın mensuplarına afet bilinci eğitimi verildi.

Yeşilköy'deki Afet Eğitim Merkezi'nde, "Afetlere Hazırlık Haftası" etkinlikleri kapsamında gerçekleşen eğitimde başta deprem olmak üzere afet olaylarına ilişkin bilgi verildi.

Basın mensupları, Gölcük ve Düzce depremlerinin simülasyonuna katıldı. Söz konusu iki depremin şiddetini hisseden basın mensupları, dirençli veya duvara sabitlenmiş ev eşyalarının yanında hayat üçgeni oluşturdu.

AFAD İstanbul İl Eğitim Şube Müdürü Tezcan Bucan, afetten öncesi ve sonrasında vatandaşların neler yapması gerektiğini anlattı.

Afet anında yapılması gerekenlere değinen Bucan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir afete yakalandığımız esnada hangi doğru davranış şeklini yapmamız gerektiğini birebir simüle ettik. Burada doğru veya yanlış yaptığımız konuların üzerinden birer birer geçerek yanlışlarımızı düzelttik." dedi.

"Afet kültürüne sahip olmamız lazım"

İstanbul'u afete hazırlamak noktasında çalışmalar yürüttüklerini anlatan Bucan, "Depreme odaklandık ama ülkemizde aynı zamanda sel ve taşkınlar, orman yangınları ve heyelanlar da tehlikeli, kışın çığ tehlikeli. Coğrafyamıza baktığımız zaman coğrafyamızın yüzde 95'i tamamen afet kuşağında yer alıyor. Onun için bizim bir afet kültürüne sahip olmamız lazım. Tüm vatandaşlarımızın da bu kültüre haiz olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Yerleşkedeki "Simülasyon Merkezi"ne dair bilgiler de veren Bucan, merkezin Kasım 2018'de açıldığını ve depremle beraber birçok afet olayının simülasyonunun burada gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Bucan, "O zamandan (Kasım 2018) bu zamana yaklaşık 97 bin vatandaşımızı burada ağırladık. Burası yaklaşık 13 dönüm arazi üzerine kuruldu, 12 mahalden oluşuyor." diye konuştu.

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma yol açmıştı.

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