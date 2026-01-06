Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
logo
Gündem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 14.28'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17,49 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 2025 Aralık sayısı yayımlandı
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
OMÜ'de görme engelliler için "Yapay Zeka Görme Engelli Asistanı" hizmete girdi
AK Parti'de "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı" düzenlendi
