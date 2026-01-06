Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 14.28'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 17,49 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı