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Adana'da jandarma, hareket halindeki kamyonetin el frenini çekerek kazaya karışmasını engelledi

Adana'da devriye görevi yapan jandarma ekibi, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden kamyoneti kazaya karışmadan durdurdu.

Eren Bozkurt   | 04.02.2021
Adana'da jandarma, hareket halindeki kamyonetin el frenini çekerek kazaya karışmasını engelledi

Adana

Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada sürücüsü içinde bulunmayan ve kapısı açık olan kamyonetin hareket ettiğini gördü.

Adana'da jandarma, hareket halindeki kamyonetin el frenini çekerek kazaya karışmasını engelledi

İçinde bir kişinin oturduğu hareket halindeki kamyonete binen jandarma, el frenini çekerek aracı kazaya karışmadan durdurdu.

Jandarmanın çabası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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