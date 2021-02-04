Adana'da jandarma, hareket halindeki kamyonetin el frenini çekerek kazaya karışmasını engelledi
Adana'da devriye görevi yapan jandarma ekibi, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden kamyoneti kazaya karışmadan durdurdu.
Adana
Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada sürücüsü içinde bulunmayan ve kapısı açık olan kamyonetin hareket ettiğini gördü.
İçinde bir kişinin oturduğu hareket halindeki kamyonete binen jandarma, el frenini çekerek aracı kazaya karışmadan durdurdu.
Jandarmanın çabası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.