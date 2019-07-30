Euro
6.23
Dolar
5.60
BIST 100
103,458.00
Altın
1,425.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Adana merkezli 7 ilde FETÖ soruşturması: 30 gözaltı kararı

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerinde olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ömer Yıldız   | 30.07.2019
Adana merkezli 7 ilde FETÖ soruşturması: 30 gözaltı kararı

Adana

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de olduğu 30 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden bazıları gözaltına alındı

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus’ta bir devrin sonu
S-400 yaptırımları ve Türkiye'nin farkındalığı
'Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz'
Körfez krizi sonrası Umman dış politikasındaki arayışlar
İmran Han’ın ABD ziyareti ve Pakistan'ın yeni dış politika vizyonu

Benzer haberler

20'si muvazzaf 23 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

20'si muvazzaf 23 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Adana merkezli 7 ilde FETÖ soruşturması: 30 gözaltı kararı

41 astsubay hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

'Balyoz' sanığı emekli albaya FETÖ'den hapis istemi

'Balyoz' sanığı emekli albaya FETÖ'den hapis istemi
Eski üsteğmenler ve polis müdürü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Eski üsteğmenler ve polis müdürü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'FETÖ ile mücadele ülke içi ve dışında kararlılıkla devam edecek'

'FETÖ ile mücadele ülke içi ve dışında kararlılıkla devam edecek'