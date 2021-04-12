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Adana’da FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ömer Yıldız   | 12.04.2021
Adana’da FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı

Adana

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüte finansal destek sağladıkları, sohbet toplantılarına katıldıkları, örgüte yardım ettikleri, mahrem imamlarla irtibatları olduğu, haklarında tanık teşhisi ve ifadesi bulunan B.Y, A.M ve H.Y'yi yakalamak için operasyon düzenledi.

Şüphelilerin kentteki adreslerine baskın gerçekleştiren ekipler, söz konusu kişileri gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramalarda da çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.


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