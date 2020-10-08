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Türkiye

Adalet Bakanı Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur

Adalet Bakanı Gül, "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur." dedi.

Kemal Karadağ   | 08.10.2020
Adalet Bakanı Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur

Ankara

Adalet Bakanı Gül, "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur. (Ben yargıyım hesap vermem) anlayışı asla kabul edilemez." dedi.

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