Adalet Bakanı Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur
Adalet Bakanı Gül, "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur." dedi.
Ankara
Adalet Bakanı Gül, "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur. (Ben yargıyım hesap vermem) anlayışı asla kabul edilemez." dedi.
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