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Adalet Bakanı Gül: Gençlerimiz, art niyetli çirkin genellemeleri değil, övgü sözlerini hak ediyor

Adalet Bakanı Gül, imam hatiplilerle ilgili sözlere ilişkin, "Geleceğimiz gençlerimiz, art niyetli çirkin genellemeleri değil, övgü sözlerini hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 09.09.2020
Adalet Bakanı Gül: Gençlerimiz, art niyetli çirkin genellemeleri değil, övgü sözlerini hak ediyor

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yazar Erol Mütercimler'in bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Gül, "Okul sıralarında inancına, toprağına, milletine bağlı erdemli dostlar biriktirdik. Dün olduğu gibi bugün de imam hatiplerimiz ve tüm okullarımızda pırıl pırıl evlatlarımız yetişiyor. Geleceğimiz gençlerimiz, art niyetli çirkin genellemeleri değil, övgü sözlerini hak ediyor." değerlendirmesini yaptı. 

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