Adalet Bakanı Gül: Adliyelerde nöbet sistemine geçildi
Adalet Bakanı Gül, adliyelerde nöbet sistemine geçildiğini, noterliklerin dönüşümlü hizmet vereceğini açıkladı, hastalık belirtisi olanların izolasyon tedbirini ihlal etmesinin suç olduğunu söyledi.
Ankara
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısının ikincisi yapıldı.
Ankara Hakimevinde saat 11.00'de başlayan toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Adalet Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katıldı.
#Canlı: Adalet Bakanı Gül, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor https://t.co/xA6pCnTPQd— AA Canlı (@AACanli) March 23, 2020
Kovid-19'a yönelik yeni tedbirlerin değerlendirildiği toplantının ardından açıklama yapan Bakan Gül, "Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır." dedi.
"Nöbet sistemine geçildi"
Bakan Gül, "Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi." diye konuştu.
Ertelenen duruşmalar
Gül, "Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa zamanda adım atılacak." değerlendirmesinde bulundu.
"Noterlikler dönüşümlü hizmet verecek"
Gül, noterliklerin dönüşümlü hizmet vereceğini açıkladı.
"İzolasyon tedbirini ihlal suçtur"
Koronavirüs salgınına karşı izolasyonun önemine işaret eden Gül, "Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur. Bu tedbiri ihlal eylemi suçtur." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.