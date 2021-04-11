Euro
9.72
Dolar
8.17
BIST 100
1,393.24
Altın
1,744.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Delta V Uzay Teknolojileri AŞ tesislerinde incelemelerde bulundu.
logo
Türkiye

Açelya Apartmanı ile ilgili mülkiye başmüfettişlerince soruşturma yürütülüyor

Ankara'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan Açelya Apartmanı ile ilgili İçişleri Bakanlığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Cankut Taşdan   | 11.04.2021
Açelya Apartmanı ile ilgili mülkiye başmüfettişlerince soruşturma yürütülüyor Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta temelinde boşluk olduğu için çökme tehlikesi bulunan ve yıkım çalışmaları süren 8 katlı Açelya Apartmanı ile ilgili İçişleri Bakanlığınca başlatılan soruşturma, mülkiye başmüfettişlerince yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında iki mülkiye başmüfettişinin görevlendirildiği, müfettişlerin özellikle belediye görevlilerinin ve diğer ilgililerin ihmalinin olup olmadığı üzerinde durduğu öğrenildi.

8 katlı bina boşaltılmıştı

İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana gelmişti.

Çökme tehlikesi bulunan bina ile tedbir amaçlı olarak bölgedeki 21 binada oturanlar tahliye edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 351 bin 334’e yükseldi
Fransa'da son 24 saatte 43 bin 284 Kovid-19 vakası görüldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası tamamlandı
Araştırma: Moderna'nın Kovid-19 aşısı, Pfizer-BioNTech'den daha çok yan etkiye yol açıyor

Benzer haberler

Açelya Apartmanı ile ilgili mülkiye başmüfettişlerince soruşturma yürütülüyor

Açelya Apartmanı ile ilgili mülkiye başmüfettişlerince soruşturma yürütülüyor

Ankara'da 5, 6, 7 ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek

Başkentte PKK/PYD/YPG'li 3 terörist yakalandı

TORLAK Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Merkezi açıldı

TORLAK Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Merkezi açıldı
Ankara çevre yolu ile Kırıkkale arasında 'ortalama hız koridoru' oluşturuldu

Ankara çevre yolu ile Kırıkkale arasında 'ortalama hız koridoru' oluşturuldu
Ankara'da eğitim ve öğretimle ilgili mevcut uygulama devam edecek

Ankara'da eğitim ve öğretimle ilgili mevcut uygulama devam edecek