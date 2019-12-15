Abant'taki hamsi festivalinde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen 10. Geleneksel Abant Hamsi Festivali'ne katılan yaklaşık 3 bin öğrenciye 1 ton hamsi ikram edildi.
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Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu tarafından düzenlenen 10. Geleneksel Abant Hamsi Festivali, 33 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrencinin katılımıyla Abant Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi.
Öğrenciler, soğuk havaya aldırış etmeden horon teperek ve halay çekerek eğlendi.
Festivalde, öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.