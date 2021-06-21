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30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak

Türk vatandaşlarının, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyeceği bildirildi.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 21.06.2021
30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.

Söz konusu tarihten itibaren KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak.




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