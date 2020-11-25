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25 ova 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi

Batman, Bayburt, Bursa, Elazığ, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Muş ve Niğde'deki 25 ova "büyük ova koruma alanı" kapsamına alındı.

Zeynep Çetinkaya   | 25.11.2020
25 ova 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi

Ankara

Bazı ovaların, büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği bazı ovalar, büyük ova koruma alanı olarak belirlendi.

Ovaların sınırları içinde yer alan onaylı planlı alanlar ile kararın yayımı tarihi itibarıyla ilgili mevzuat uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş alanlar kapsam dışı tutulacak.

Karar gereği, büyük ova koruma alanı olarak belirlenen ovalar şunlar:

"Batman'da Gercüş Ovası, Bayburt'ta Aydıntepe, Beşpınar, Demirözü ve Yazıbaşı ovaları, Bursa'da Güllüce, İznik, Orhaneli, Orhangazi ve Melik ovaları, Elazığ'da Karakoçan ve Kovancılar ovaları, Kahramanmaraş'ta Altınyayla ve Yeşilova ovaları, Kars'ta Akyaka Demirkent, Merkez Dikme ve Susuz ovaları, Malatya'da Eymir Kızık, Kale ve Yenice ovaları, Muş'ta Bulanık, Liz ve Malazgirt ovaları, Niğde'de Eminlik ve Hacıbeyli ovaları."

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı ile Aralık 2016'da konuya ilişkin yayımlanan karardaki "Selim Akçakale Ovası" ibaresi, "Kağızman Akçakale Ovası" şeklinde değiştirilirken, Kahramanmaraş, Narlı, Türkoğlu, Altunhisar-Çukurkuyu, Emen ovalarının sınırlarına ilişkin haritalarda değişiklik yapıldı.



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