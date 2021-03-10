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Türkiye

2005'teki komiser yardımcılığına geçiş sınavına FETÖ soruşturması: 51 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 51 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verdi, başlatılan operasyonda 39 şüpheli yakalandı.

İsmet Karakaş   | 10.03.2021
2005'teki komiser yardımcılığına geçiş sınavına FETÖ soruşturması: 51 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2005'teki sınav öncesi örgüt mensuplarınca sınav sorularına erişilerek FETÖ üyelerine dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda soruları önceden temin ederek komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık edenlerin de arasında bulunduğu toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve şu ana kadar 39'unun yakalandığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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