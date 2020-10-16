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18 yaşındaki kıza "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş, hakim karşısında

Siirt'te 18 yaşındaki kıza "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı.

Aziz Aslan,Mehmet Niyazi Deniz   | 16.10.2020
18 yaşındaki kıza "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş, hakim karşısında

Siirt

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu. 

Duruşma devam ediyor.

Sanık Orhan hakkındaki adli süreç

Siirt'te mağdur İpek Er (18) 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

16 Temmuz'da intihar ettiği belirtilen Er'in tedavi gördüğü hastanede 18 Temmuz'da hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz'da tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz'da açığa alınarak görevinden uzaklaştırılan Orhan, İçişleri Bakanlığınca, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

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