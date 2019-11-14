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15 Temmuz gazisi Muhittin Örnek'in cenazesi defnedildi

Kastamonu'da 51 yaşında yaşamını yitiren 15 Temmuz gazisi Muhittin Örnek'in cenazesi, Kastamonu'da toprağa verildi.

Ümit Yorulmaz   | 14.11.2019
15 Temmuz gazisi Muhittin Örnek'in cenazesi defnedildi Fotoğraf: Ümit Yorulmaz/AA

Kastamonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da gazi olan Muhittin Örnek, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Örnek'in cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Tezcan köyüne getirildi.

Tezcan Köyü Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Örnek'in cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Örnek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Bozkurt Kaymakamı Barbaros Akbulak, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, İl Müftüsü Ahmet Süzen ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Yardımcısı Koca ile Vali Karadeniz, gazinin oğlu Onur ve annesi Fatma Örnek'e başsağlığı dileğinde bulundu.

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