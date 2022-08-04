YTB, yurt dışındaki gençlerin TEKNOFEST'e katılmaları için destek sağlayacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun’da yapılacak TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne yurt dışından gençlerin katılımını sağlamak için gençlere konaklama ve ulaşım desteği verecek.
Ankara
YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan TEKNOFEST'te yurt dışında yaşayan vatandaşların da yer alması için her yıl çalışmalar yürütüyor.
Bu kapsamda Samsun’da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacak TEKNOFEST’te yurt dışındaki gençlerin katılımını sağlamak için YTB tarafından bu yılki destek programı ilan edildi.
Festivale katılacak gençler teknoloji firmalarını yakından tanıma imkanı bulurken, hava gösterileri, teknoloji yarışmaları, teknoloji gündemine ilişkin seminerler, tanıtım stantları ve söyleşiler gibi birçok faaliyete katılma şansı elde edecek.
Başvurular kapsamında yapılacak değerlendirme sonucunda programa katılmaya hak kazanan adayların festival süresince Samsun'da konaklamaları YTB tarafından karşılanacak.
Öte yandan, her sabah konaklama yerinden festival alanına, her akşam da festival alanından konaklama yerine transfer ulaşımları da yine YTB tarafından sağlanacak.
Bunların yanı sıra, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında mezun olan katılımcılar ile halihazırda öğrenci olan katılımcılara, bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla 150 avroya kadar ulaşım desteği sunulacak.
Kimler başvurabilecek?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olanların başvurabileceği destek programından 30 Ağustos 2022 itibari ile 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını doldurmamış adaylar yararlanabilecek. Ortaöğretimini yurt dışında tamamlamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor.
Yurt dışında havacılık, uzay ve mühendislik bilimleri alanında öğrenim gören, mezun olan, uzmanlığı olan veya bu alanlara ilgi ve meşguliyeti olduğunu belgeleyenler bu programdan yararlanabilecek.
Resmi belgesi olmayan adayların ise bu alanlara ilgisi olduğuna dair motivasyon mektubu sunmaları gerekirken, YTB'nin daha önce düzenlediği TEKNOFEST programlarından birine katılmış olanların başvurusu kabul edilmeyecek.
Başvurular 14 Ağustos’a kadar "https://obys.ytb.gov.tr" adresi üzerinden alınacak. Ayrıntılı bilgi için de adaylar "teknofest@ytb.gov.tr" adresine e-posta göndererek müracaat edebilecek. Program hakkında detaylı bilgilere "https://www.ytb.gov.tr/" adresinden ulaşılabilecek. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.