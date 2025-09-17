Dolar
Teknoloji, TEKNOFEST

Ümraniye Bilim Merkezi öğrencileri TEKNOFEST yarışmasında "Takım Ruhu" ödülü kazandı

Ümraniye Bilim Merkezi öğrencilerinden oluşan "Ankebut Takımı", geliştirdiği insansız kara aracıyla TEKNOFEST 2025 İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda "Takım Ruhu" ödülüne layık görüldü.

Zeynep Rakipoğlu  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Ümraniye Bilim Merkezi öğrencileri TEKNOFEST yarışmasında "Takım Ruhu" ödülü kazandı

İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'da bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması, 28 takım ve yaklaşık 300 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Ümraniye Belediyesini temsil eden ve Ümraniye Bilim Merkezi öğrencilerinden oluşan "Ankebut Takımı", geliştirdikleri insansız kara aracıyla "Takım Ruhu" ödülünü kazandı.

Takım üyeleri, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı ziyaret ederek verdiği destek için teşekkür etti. Yıldırım da başarıyla kendilerini gururlandıran öğrencileri tebrik ederek, yollarının açık olması temennisinde bulundu.

