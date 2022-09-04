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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, “TEKNOFEST KARADENİZ 2022” kapanış etkinliğinde konuşuyor
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Teknoloji, TEKNOFEST

Türksat 6A uydusu Cumhuriyet'in 100. yılında uzayda olacak

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Cumhuriyet'in 100. yılında haberleşme uyduları Türksat 6A'yı uzaya göndereceklerini söyledi.

Recep Bilek, Cihan Okur   | 04.09.2022
Türksat 6A uydusu Cumhuriyet'in 100. yılında uzayda olacak Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Samsun

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Buradaki Türksat standında 4B uydusunun küçük ölçekli prototipi de sergileniyor.

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, AA muhabirine, TEKNOFEST'te olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Türksat'ın uydu, kablo ve bilişim alanında hizmet verdiğini anlatan Ertok, "Türksat, Türkiye'nin haberleşme uydu operatörü. Standımızda ağırlıklı olarak uydu teknolojilerinde yaptığımız hizmetlerle alakalı konsept oluşturduk. Çocuklara bahsettiğimiz uyduların ne olduğunu, nasıl bir sistem olduğunu, neler yaptığını anlatmak istedik." dedi.

TUSAŞ tesislerinde uçuş modelinin testleri başladı

Ertok, 5 haberleşme uyduları bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Son 2 yılda 2 uydumuzu fırlattık, bunları hizmete aldık. Bundan sonraki hedefimiz, yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A. Ankara'da TUSAŞ'taki uzay sistemleri entegrasyon tesisinde uçuş modelinin testleri başladı. Artık uzaya göndereceğimiz modelden bahsediyoruz. Hazırlıklar tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yıl içinde uydumuzu uzaya göndermeyi hedefliyoruz."

Türksat 6A uydusunun kendileri ve Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Ertok, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük AR-GE projelerinden birisi. Haberleşme uydusunu ilk defa üretiyoruz biz. Bu ölçekte bir uyduyu ilk defa üretiyoruz. Proje 2015 yılında başladı. Aradan geçen yıllarda birçok model üretildi. Doğrulanarak geldi. Artık son aşamasındayız. Fırlatmayla ilgili sözleşmeleri yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılında kendi haberleşme uydumuzu uzaya göndererek filomuza dahil edeceğiz. Böylece Türksat, 6 uyduyu aynı anda işleten bir operatör olacak. Bu, dünya sıralamasında da önemli bir adım olacak."

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