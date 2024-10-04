Dolar
34.26
Euro
37.60
Altın
2,649.22
ETH/USDT
2,385.70
BTC/USDT
61,533.00
BIST 100
8,948.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST 2024 etkinliğinde konuşuyor
logo
Yaşam, TEKNOFEST

"Teşkilat" dizisinin oyuncuları TEKNOFEST Adana'da ziyaretçilerle buluştu

TRT'nin sevilen dizilerinden "Teşkilat"ın oyuncuları, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) hayranlarıyla bir araya geldi.

Sude Şahingöklü  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
"Teşkilat" dizisinin oyuncuları TEKNOFEST Adana'da ziyaretçilerle buluştu Fotoğraf: Sude Şahingöklü/AA

Adana

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivali ziyaret eden "Teşkilat" dizisinin oyuncuları Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin ve Melisa Akman, TRT standında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Oyuncular, imza verdikleri hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yunus Emre Yıldırımer, AA muhabirine, TEKNOFEST'in çok özel ve gurur verici bir organizasyon olduğunu söyledi.

Festivalde olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Yıldırımer, teknolojik gelişmeleri görme şansı bulduklarını anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığında yeni dava görülmeye başlandı
Bartın'da vahşi depolama alanının dolması nedeniyle yola dökülen çöpler kaldırılıyor

Benzer haberler

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

ODTÜ TEKNOFEST'te uzay ve teknolojiyi anlatıyor

Sürücüyü uyarıp yakınlarına konum gönderen "akıllı kask" TEKNOFEST'te birinci oldu

Adanalı gençlerin ürettiği "Bomba Avcısı" TEKNOFEST'te sergileniyor

Adanalı gençlerin ürettiği "Bomba Avcısı" TEKNOFEST'te sergileniyor
"Teşkilat" dizisinin oyuncuları TEKNOFEST Adana'da ziyaretçilerle buluştu

"Teşkilat" dizisinin oyuncuları TEKNOFEST Adana'da ziyaretçilerle buluştu
Selçuk Bayraktar ve AA Genel Müdürü Karagöz TEKNOFEST'te stantları ziyaret etti

Selçuk Bayraktar ve AA Genel Müdürü Karagöz TEKNOFEST'te stantları ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet