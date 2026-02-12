Dolar
43.65
Euro
52.00
Altın
5,065.65
ETH/USDT
1,980.20
BTC/USDT
67,497.00
BIST 100
13,871.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST'e International Finance Awards 2025'ten iki ödül

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, International Finance Awards 2025'te iki ayrı ödüle layık görüldü.

Tolga Yanık  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
TEKNOFEST'e International Finance Awards 2025'ten iki ödül Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, International Finance Awards, gelişmekte olan piyasalara ve Avrupa'ya odaklanan İngiltere merkezli International Finance dergisi tarafından yürütülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu ödül platformu, sektör yeteneklerini, liderlik kapasitesini ve organizasyonların uluslararası değeri ve katkılarını değerlendirerek kazananları belirliyor.

International Finance Awards 2025 kapsamında TEKNOFEST, "En Yenilikçi Kitlesel Teknoloji Katılım Festivali" ve "En Yenilikçi Ulusal Havacılık ve Uzay Yetenek Platformu" ödüllerini kazandı.

Bu ödüller, TEKNOFEST'in gençleri teknolojiyle bir araya getiren bir organizasyon olmasının yanı sıra küresel ölçekte inovasyonu teşvik ettiğini, yetenek ekosistemini güçlendirdiğini ve teknoloji kültürünü toplumun geniş kesimlerine yaydığını bir kez daha ortaya koydu.

2018'den bu yana düzenlenen TEKNOFEST, dünya çapında gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve inovasyon potansiyelini ortaya çıkarıyor.

Festival geçen yıl İstanbul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Mavi Vatan'daki farklı etkinliklerle milyonlarca ziyaretçiyi ve yüz binlerce yarışmacıyı bir araya getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Diyanet, bu yıl ramazan temasını "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak belirledi
5 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Hakkari'de sağlıkçılar zorlu kış şartlarında hastaların imdadına yetişiyor
Suça sürüklenen çocukları "kayıp kuşak" riskinden koruma çağrısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TEKNOFEST'e International Finance Awards 2025'ten iki ödül

TEKNOFEST'e International Finance Awards 2025'ten iki ödül

TEKNOFEST 2026 Tarım Teknolojileri Yarışması'na başvurular devam ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet