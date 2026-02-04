TEKNOFEST 2026 Tarım Teknolojileri Yarışması'na başvurular devam ediyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gençleri ve girişimcileri 20 Şubat'a kadar TEKNOFEST 2026 Tarım Teknolojileri Yarışması'na başvuru yapmaya davet ederek, yarışmayla pek çok alanda yenilikçi projeleri desteklediklerini bildirdi.
Ankara/İstanbul
Yumaklı, NSosyal hesabından, söz konusu yarışma kapsamında devam eden başvurulara ilişkin paylaşım yaptı.
Tarımda teknoloji üreten, geliştiren ve sahaya taşıyan bir Türkiye için çalıştıklarını belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dünyanın en büyük Tarım Teknolojileri Yarışması'yla, akıllı tarım uygulamalarından sürdürülebilir üretime kadar pek çok alanda yenilikçi projeleri destekliyoruz. Tarımda dijital dönüşüme katkı sunmak isteyen tüm gençlerimizi ve girişimcilerimizi, 20 Şubat'a kadar başvuru yapmaya davet ediyorum. Bu büyük dönüşümde öncü rol üstlenen TEKNOFEST'e ve Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) başta olmak üzere, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."
Başarılı olanlara burs, staj ve iş imkanı sağlanıyor
Paylaşımda yer alan bilgilere göre yarışma, 5 farklı tema ve 19 alt kategoriden oluşuyor. Yarışmada başarılı olanlara malzeme ve mentörlük desteği sağlanıyor. Başarılı finalistler aynı zamanda burs, staj ve iş imkanı da elde edebiliyor.
Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması'na başvurular sürüyor
TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, CEZERİ, ASELSAN ve TÜBİTAK yürütücülüğünde hayata geçirilen Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, uçan araçların çevresel farkındalığını artıran ve operasyonel güvenliğini güçlendiren yapay zeka tabanlı algoritmaların geliştirilmesine odaklanıyor.
Bu kapsamda, hava araçlarının kamera ve sensör verilerini işleyerek çevresini algılayabilmesi, otonom ve güvenli uçuş gerçekleştirebilmesi ve olası arıza durumlarını önceden tespit ederek önleyebilmesi hedefleniyor. Yarışma, katılımcılara bu yetkinlikleri kazandıracak akıllı sistemler geliştirmeleri için hem rekabetçi hem de öğretici bir ortam sunuyor.
Yarışma, hava araçlarının çevresini algılayabilmesi, GPS gibi konumlandırma sistemlerinin devre dışı kaldığı durumlarda güvenli şekilde konum kestirimi yapabilmesi ve yarışma esnasında anlık olarak tanımlanan referans objeleri görsel veri üzerinden tespit edebilmesini amaçlayan üç temel görevden oluşuyor.
Takımlar, insan, taşıt ve iniş alanlarının tespitiyle çevresel farkındalık sağlayan sistemler geliştiriyor. Bunun yanı sıra takımlar, görsel veriye dayalı pozisyon kestirimi ve yarışma sırasında paylaşılan dinamik referans nesneleri video kareleri içerisinde tespit ederek konumlarını belirleyebilen yapay zeka algoritmalarını gerçekçi havacılık senaryolarında test etme fırsatı buluyor.
Yarışmaya, Türkiye'de ve yurt dışında öğrenim gören lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar takım halinde katılabiliyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencileri de başvuru yapabiliyor. Takımlar en az 2, en fazla 5 kişiden oluşuyor. Bu yapı, farklı disiplinlerden gelen gençlerin birlikte çalışarak çok yönlü çözümler geliştirmesine imkan sağlıyor.
Yarışmada birinci olan takıma 250 bin lira, ikinci takıma 225 bin lira, üçüncü takıma ise 200 bin lira ödül verilecek. Yarışmaya başvurular 20 Şubat'a kadar yapılabilecek.