Dolar
41.28
Euro
48.96
Altın
3,682.85
ETH/USDT
4,495.40
BTC/USDT
115,733.00
BIST 100
11,172.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST ziyaretçileri oluşturulan özel alanda Çelik Kubbe'yi deneyimliyor

TEKNOFEST İstanbul kapsamında oluşturulan ASELSAN'ın Çelik Kubbe deneyim alanı, ileri görüntüleme teknolojileriyle ziyaretçilere sistemi deneyimleme imkanı sunuyor.

Tolga Yanık  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
TEKNOFEST ziyaretçileri oluşturulan özel alanda Çelik Kubbe'yi deneyimliyor Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Festival kapsamında teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinlik düzenlenirken, TEKNOFEST İstanbul'da ASELSAN'ın geliştirdiği hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin unsurlarından KORKUT, EJDERHA, TURAN ve HİSAR sergileniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sergilenen unsurların yanı sıra Çelik Kubbe'ye özel olarak oluşturulan deneyim alanı da festivalde yerini aldı. Ziyaretçiler deneyim alanı sayesinde Çelik Kubbe'nin çalışma prensibini görebiliyor.

İleri görüntüleme teknolojileriyle oluşturulan alanda, Çelik Kubbe unsurlarının tehditlere karşı nasıl çalıştığı ziyaretçilere animasyon film teknolojisiyle sunuluyor.

"Deneyim alanında sistemin çeşitli unsurlarını gördüm ve hayranlıkla izledim"

Çelik Kubbe deneyim alanı ziyaretçilerinden Soner Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deneyim alanında sistemin çeşitli unsurlarını gördüğünü ve hayranlıkla izlediğini belirterek, "Allah, emeği geçenlerden razı olsun, daha da geliştirmeyi nasip etsin." dedi.

Çelik Kubbe ile gurur duyduğunu dile getiren Özcan, sistemin Türkiye'nin güvenliği için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Özcan, TEKNOFEST'e daha önce de katıldığını aktararak, zamanla prototip olan ürünlerin seri üretime girdiğini, bu durumun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerden Salim Koca da Çelik Kubbe deneyim alanında sistemin tehdit füzeleri nasıl vurduğunu gördüğünü ve çok beğendiğini dile getirdi. Çelik Kubbe'nin Türkiye için gurur verici olduğunu ifade eden Koca, sistemin ülkenin ciddi bir ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" düzenlendi
Miryokefalon Zaferi'nin yer tespitine yönelik yüzey araştırması tamamlandı
Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
Kamu Denetçiliği Kurumunca 250 bin başvuru sonuçlandırıldı
Balıkesir Sındırgı'da ilk deprem konutlarının temeli yarın atılıyor

Benzer haberler

TEKNOFEST ziyaretçileri oluşturulan özel alanda Çelik Kubbe'yi deneyimliyor

TEKNOFEST ziyaretçileri oluşturulan özel alanda Çelik Kubbe'yi deneyimliyor

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: TEKNOFEST, dünyaya yön veren küresel bir teknoloji markasına dönüştü

Türk mühendis geliştirdiği güneş paneli kar temizleme modülünü Çin'e satmayı hedefliyor

Bakan Kacır: Mavi vatanda, gök vatanda, uzayda ve siber alanda egemenliğini tahkim eden, gücü tesirli bir Türkiye var

Bakan Kacır: Mavi vatanda, gök vatanda, uzayda ve siber alanda egemenliğini tahkim eden, gücü tesirli bir Türkiye var
Selçuk Bayraktar: Bu yarışmalardaki her proje, yarının dünyaya damgasını vuracak teknoloji şirketlerinin habercisidir

Selçuk Bayraktar: Bu yarışmalardaki her proje, yarının dünyaya damgasını vuracak teknoloji şirketlerinin habercisidir
TEKNOFEST: Teknoloji toplumundan toplum için teknolojiye

TEKNOFEST: Teknoloji toplumundan toplum için teknolojiye
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet