Teknoloji, TEKNOFEST

"TEKNOFEST Zaman Tüneli" teknolojinin dünü ile bugününü buluşturdu

TEKNOFEST İstanbul kapsamında kurulan "Zaman Tüneli", hem geçmiş yıllardaki festival görüntülerini hem de tarihten günümüze bilim dünyasına yön veren isimleri ziyaretçilerle buluşturdu.

Firdevs Bulut Kartal  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
"TEKNOFEST Zaman Tüneli" teknolojinin dünü ile bugününü buluşturdu

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival alanında kurulan interaktif Zaman Tüneli'nde, Bettani, Razi, İbnü'l Heysem, Biruni, İbn-i Sina, Cezeri, İbn-i Haldun, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Piri Reis, Mimar Sinan, Katip Çelebi, Nüzhet Gökdoğan ve Aziz Sancar gibi Türk-İslam medeniyetinden ve yakın dönemden öne çıkan bilim insanlarının isimleri yer aldı.

Katılımcılar, tünel boyunca hem TEKNOFEST'in önceki yıllarından kesitlerini izleme hem de geçmişten günümüze bilim insanlarının bilim ve teknolojiye yaptığı katkıları öğrenme imkanı buluyor.

Ziyaretçiler özellikle çocuk ve gençler için hazırlanan interaktif bölümlerde, tarihteki bilim mirasının günümüz teknoloji vizyonuyla nasıl buluştuğunu deneyimliyor.

Zaman Tüneli, gençlere ilham vermeyi, onları bilim insanlarının izinden gitmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Festival, katılımcılara yalnızca bir teknoloji sergisi değil, aynı zamanda kültürel ve bilimsel hafıza yolculuğu sunuyor.

