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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST Travel Datathon Yarışması dijital yolculuk deneyimi sunacak

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek Travel Datathon Yarışmasında yarışmacılar dijital yolculuk deneyimi yaşayacak.

Uğur Aslanhan   | 23.06.2021
TEKNOFEST Travel Datathon Yarışması dijital yolculuk deneyimi sunacak

İstanbul

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, THY yürütücülüğünde düzenlenecek yarışmada, yarışmacılar, uçak seyahatlerinde yaşanan zorluklara yönelik daha verimli çözümler üretecek.

THY yazılım geliştirme programı kapsamında lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların katılabildiği yarışmada Datathon katılımcılarına çözülmesi istenen vakalar ve veri setleri sağlanacak.

Seyahatin farklı aşamalarında aşılması gereken zorluklara yönelik geliştirilecek çözümlerle daha iyi, verimli, stressiz, mutlu ve dijital bir yolculuk deneyimi yaşatmak hedeflenirken, yarışmacılar yapay zeka, makine öğrenmesi ve büyük veri olmak üzere yükselen teknolojileri kullanacak.

Başlangıç ve geliştirme aşamalarının çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği yarışma, 19 Temmuz-20 Eylül tarihlerinde devam edecek.

THY tarafından daha önce belirlenen kriterlere göre seçilen en iyi takımların jüriye sunum yapma hakkı kazanacağı yarışmanın final sunumları ise 25 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda fiziksel katılımla gerçekleştirecek. Sektöre yön veren veri bilimcilerin yarışacağı maratonda, jüri tarafından belirlenen en iyi üç takımın her üyesine ödüller verilecek.

Birinci takımın business class yurt dışı uçak bileti, ikincinin bussiness class Avrupa uçak bileti, üçüncünün ise economy class Avrupa uçak bileti kazanacağı yarışmada dereceye girenler ödüllerini 21-26 Eylül'de TEKNOFEST'te alacak.

Datathon'a katılım için en az 2 en fazla 5 kişilik takımlar halinde 5 Temmuz'a kadar teknofest.org üzerinden başvuru yapılabilecek.

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