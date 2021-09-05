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17'nci TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Final Yarışları
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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen elektrikli araç yarışları öğrencilerin kıyasıya rekabetine sahne oldu

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl 17'ncisi organize edilen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve ilk kez yapılan Liseler Arası Elektrikli Araç yarışlarının son gününde öğrenciler geliştirdikleri arabalarla kıyasıya rekabet etti.

Zeynep Canlı   | 05.09.2021
TEKNOFEST kapsamında düzenlenen elektrikli araç yarışları öğrencilerin kıyasıya rekabetine sahne oldu

Ankara

TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen ve 111 takımın başvuru yaptığı organizasyonda "Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç Yarışları"na 65 takım, "Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışları"na ise 36 takım katıldı.

AA muhabirleri, lise öğrencilerinin yanı sıra üniversitelerden yarışmaya katılan ekiplerin nabzını tutarak, geliştirdikleri araçlara ilişkin bilgi aldı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Milat 1453 Ar-Ge Topluluğu Öğrencisi Ali Yılmaz Gündüz, geçen yıl İstanbul Park'ta gerçekleştirilen yarışların birincisi olduklarını söyledi. Bu yılki yarışların dünkü etabında küçük bir kaza yaptıklarını belirten Gündüz, bu sebeple yarışmayı yarıda bıraktıklarını ancak bugün iyi bir derece alarak birinci geleceklerine inandıklarını bildirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi Musa Ünel, üniversitelerinin 15 yıldır yarışmaya katıldığı bilgisini vererek, "Ben 3 yıldır bu yarışmaya katılıyorum. İlk sene hidromobilde birinciliği, elektronikte ikinciliği kazandık. Geçen yıl her iki dalda birincilik elde ettik. Bu sene de her iki dalda birincilik için uğraşıyoruz." dedi.

Bazı takımlar "tecrübe"ye sevinmekle yetindi

Liseler arası yarışmaya katılan ancak yaşadıkları sorun nedeniyle araçlarını piste çıkaramayan Çanakkale Özel Fen ve Özel Anadolu Lisesi öğrencileri ise üzüntü yaşadı. Takımdaki öğrencilerden Güneş Özcan, "8-9 kişilik bir takımla 3 aylık sürede aracımızı tamamladık. 50 bin liralık bütçemizin tamamını harcadık. Bazı maddi sorunlar yaşadık. Seneye daha iyi sponsorlar bulup, daha iddialı olmayı düşünüyoruz. Bu durum bizi üzdü ama tecrübe kazandık. Bir yandan da bunun mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

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