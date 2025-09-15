Dolar
41.29
Euro
48.57
Altın
3,657.78
ETH/USDT
4,528.50
BTC/USDT
114,960.00
BIST 100
10,968.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST İstanbul'un teknoloji sahnesinde ASELSAN rüzgarı esecek

ASELSAN, oyun değiştirici teknolojileri ve çocuklara özel "Tekno Macera” alanıyla dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'da yer alacak.

Firdevs Bulut Kartal  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
TEKNOFEST İstanbul'un teknoloji sahnesinde ASELSAN rüzgarı esecek Fotoğraf: ASELSAN

Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'in en büyük katılımcılarından biri olacak ASELSAN, 50. yılında milli teknolojilerini vitrine çıkaracak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ASELSAN, sualtı sistemlerinden hava savunma sistemlerine, haberleşmeden tank modernizasyonuna kadar uzanan 35 farklı teknolojiyi TEKNOFEST ziyaretçileriyle buluşturacak.

ASELSAN'ın sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera, bu yıl "Mercanlardan Yıldızlara" temasıyla çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Proje kapsamında teknoloji meraklısı çocuklar, festival alanında "yıldızlara doğru" bir yolculuğa çıkacak.

Şirket ayrıca TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Hava Savunma Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması, Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması ile Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışmasının yürütücülüğünü üstlenecek.

Festival alanının güvenliği, ASELSAN'ın milli imkanlarla geliştirdiği uzaktan kontrol edilebilen sabit ve hareketli güvenlik kameralarıyla sağlanacak. Kameralardan alınan görüntüler, anında TEKNOFEST Güvenlik Merkezine aktarılacak.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, festival öncesinde yaptığı değerlendirmede, TEKNOFEST'in ilk günlerinden beri ASELSAN olarak ana aktörlerinden biri olduklarını belirtti. Akyol, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin geleceğini şekillendireceğimiz TEKNOFEST gençliği ile yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız. TEKNOFEST ile ülkemiz genelinde teknoloji ve bilime olan ilgi dalga dalga yayılıyor. Milli Teknoloji Hamlesi'nin filizlendiği TEKNOFEST’ler sayesinde ülkesi için hayalleri olan gençlerimizle bir araya geliyor, onların fikirlerini alıyoruz. ASELSAN'ın ikinci 50 yılında oyun değiştiren teknolojilerimizi, TEKNOFEST gençliğinin dinamizmi ve heyecanı ile birlikte geliştireceğiz."



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da toplu ulaşımdaki zam U logolu metro ile Marmaray'da uygulanmayacak
Türk Kızılay, İsrail saldırıları altındaki Gazze’de hastanelere destek verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Van'daki şehit ailesine ulaştı
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için cihazlarını istasyonlarda güncelletiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

Benzer haberler

TEKNOFEST İstanbul'un teknoloji sahnesinde ASELSAN rüzgarı esecek

TEKNOFEST İstanbul'un teknoloji sahnesinde ASELSAN rüzgarı esecek

TEKNOFEST İstanbul 17-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek

Dünyanın en iyi dron pilotları, TEKNOFEST İstanbul'da yarışacak

Mali Türk savunma sanayisini ağırlayacak

Mali Türk savunma sanayisini ağırlayacak
ASELSAN Tekno Macera Tırı Gaziantep'te çocukları bilimle buluşturuyor

ASELSAN Tekno Macera Tırı Gaziantep'te çocukları bilimle buluşturuyor
ASELSAN'ın "görünmeyen gücü" KORAL modernize edildi

ASELSAN'ın "görünmeyen gücü" KORAL modernize edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet