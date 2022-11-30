TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmalarına başvurular bugün sona eriyor

İstanbul
TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, festival, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek.
Festival kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvurular bugün tamamlanacak. 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'den fazla malzeme desteğinin verileceği yarışmalara etkinliğin web sitesinden başvuru yapılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.