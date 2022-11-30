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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmalarına başvurular bugün sona eriyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen teknoloji yarışmalarına başvuru süresi bugün sona erecek.

Uğur Aslanhan   | 30.11.2022
TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmalarına başvurular bugün sona eriyor

İstanbul

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, festival, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek.

Festival kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvurular bugün tamamlanacak. 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'den fazla malzeme desteğinin verileceği yarışmalara etkinliğin web sitesinden başvuru yapılabilecek.

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