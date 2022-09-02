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Teknoloji, TEKNOFEST

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST yüksek hızlı şarj istasyonu gibi bir yer

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in yüksek hızlı şarj istasyonu gibi bir yer olduğunu belirterek, "Her geldiğimde bizi enerjiyle dolduruyor. Milletimizin duası, coşkusu, gençlerimizin heyecanı bizi dolduruyor." dedi.

Tolga Yanık, Furkan Gençoğlu   | 02.09.2022
Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST yüksek hızlı şarj istasyonu gibi bir yer Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Samsun

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Selçuk Bayraktar, ilk kez TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilenen Bayraktar Kızılelma'nın önünde AA muhabirlerine açıklamada bulundu.

TEKNOFEST'in yüksek hızlı şarj istasyonu gibi bir yer olduğunu belirten Bayraktar, "Her geldiğimde bizi enerjiyle dolduruyor. Milletimizin duası, coşkusu, gençlerimizin heyecanı bizi dolduruyor. TEKNOFEST her yıl bunu yapıyor. Bütün bulutları dağıtıp, bambaşka bir iklim, mevsim gibi esiyor. Bu anlamda Anadolu Ajansı'na ilk yıldan itibaren paydaşımız olduğu için şükranlarımı iletmek istiyorum. Bu coşkunun önemli bir parçası da Anadolu Ajansı." diye konuştu.

AA aracılığıyla gençlere tavsiyelerde bulundu

Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'de Hürkuş ile yaptığı uçuşu hatırlatarak, "Uçak yapmak da uçmak da çok güzel. Özellikle kendi yaptığın uçağın kolunda, Türk mühendislerinin yaptığı bir başka uçakla uçmak tarifsiz bir duygu." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, AA aracılığıyla gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Tüm genç kardeşlerimize hedeflerini büyük tutmalarını, asla ahlaktan doğru yoldan kim ne derse desin ayrılmamalarını, ne yapıyorlarsa yapsınlar ne yaptıklarından ziyade nasıl yaptıklarının daha önemli olduğunu, ne yapıyorlarsa insanlığın, milletimizin, toplumlarının faydasına olacak şekilde gayret göstermelerini ve bugünün yarışlarına değil geleceğin yarışlarına odaklanmalarını, liderliği hedeflemelerini tavsiye ediyorum."

Açıklamalarının ardından Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ ziyaretçileriyle Bayraktar Kızılelma'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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