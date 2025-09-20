Dolar
Teknoloji, TEKNOFEST

Öğrencilerin geliştirdiği elektrikli araç Lyra, TEKNOFEST'te sergileniyor

Konya Teknik Üniversitesi bünyesindeki ANKA Teknik Topluluğu tarafından geliştirilen, 100 kilometre menzile sahip elektrikli araç Lyra, TEKNOFEST İstanbul'da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Tolga Yanık  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Öğrencilerin geliştirdiği elektrikli araç Lyra, TEKNOFEST'te sergileniyor Fotoğraf: Tolga Yanık/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinliğin yer aldığı festivalde, öğrencilerin geliştirdiği çeşitli teknolojiler de sergileniyor.

Öğrencilerin ürettiği araçlardan biri olan Lyra, Konya Teknik Üniversitesi standında sergileniyor.

İlk kez sergilendiği TEKNOFEST İstanbul'da ziyaretçilerden ilgi gören araç, Konya Teknik Üniversitesi bünyesindeki ANKA Teknik Topluluğu tarafından geliştirildi.

Tamamen yerli imkanlarla tasarlanan araç, 70 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.

100 kilometre menzili bulunan Lyra, özellikleriyle festivalin öne çıkan projeleri arasında yer alıyor.

