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Teknoloji, TEKNOFEST

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine TEKNOFEST'ten ödül

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜMTAL) öğrencileri, TEKNOFEST'te Liselerarası İHA Yarışmalarında performans ödülüne layık görüldü.

İrem Demir  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine TEKNOFEST'ten ödül

İstanbul

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü adına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şubesi desteği ve Beşiktaş Halk Eğitimi Merkezi Kurslar Birimi koordinesinde İTÜMTAL öğrencilerinden oluşturulan "Hilal İHA" takımı TEKNOFEST'e katıldı.

Takım, 2023 TEKNOFEST Liselerarası İHA yarışmalarında "İST_MEM HİLAL" adlı insansız mayın tespit ve imha aracıyla performans ödülü kazandı.

Danışmanlığını lisenin Elektrik Elektronik Teknolojileri Alan Şefi Behçet Çevik'in yaptığı takımda, öğrenciler Mert Burak Mutlu, Arhan Demirci, Osman Ahmet Altınordu, Yaser Burak Birtürk, Burak Berber, Muhammmed Murat Sarı ve Yiğit Efe Erdoğmuş yer alıyor.


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