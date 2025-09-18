HAVELSAN'ın Yetenek Kapsülü, TEKNOFEST'te gençlere mülakat deneyimi yaşatıyor
HAVELSAN İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Coşkunyürek, Yetenek Kapsülü uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, "Yapay zekayı kullanarak genç arkadaşlarımıza bir mülakat deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.
Festival kapsamında teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. TEKNOFEST İstanbul'un paydaşlarından HAVELSAN da etkinlik alanındaki standında çeşitli aktiviteleri ziyaretçilerle buluşturuyor.
HAVELSAN İnsan Kaynakları Direktörü Coşkunyürek, TEKNOFEST'in yetenek kazanımı açısından güzel bir kaynak olduğunu söyledi.
İnsan kaynakları anlamında ihtiyaçları olan başarılı gençlerle TEKNOFEST'te buluşma fırsatı yakaladıklarını anlatan Coşkunyürek, "Bu fırsatı, yaptığımız etkinliklerle ve uygulamalarla daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Yetenek Kapsülü isimli uygulamayı TEKNOFEST İstanbul'da hayata geçirdik. Yetenek Kapsülü'nde yapay zekayı kullanarak genç arkadaşlarımıza bir mülakat deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
"TEKNOFEST aracılığıyla tanıştığımız ve istihdam ettiğimiz birçok gencimiz var"
Coşkunyürek, Yetenek Kapsülü'nde yapay zeka aracılığıyla teknik soruları adaylara cevaplattıklarını söyledi.
Adayların öncelikle rezervasyon yaptırdığını ve zamanı gelince 10 dakikalık bir mülakat simülasyonuna alındığını aktaran Coşkunyürek, "Mülakata giren kişi kendi yetkinliklerine göre tercih ettiği pozisyonu seçiyor. Daha sonra kapsülümüzün içerisinde yapay zekanın yönlendirmiş olduğu bu pozisyona yönelik teknik soruları cevaplandırıyor." dedi.
Oğuzhan Coşkunyürek, mülakat sonrası yapay zekanın adaya geri bildirim verdiğini ve geliştirmeye açık olan yönlerini kendisiyle paylaştığını ifade etti.
Gerçek bir mülakat yerine böyle bir simülasyonla gençlere bir deneyim kazandırdıklarını vurgulayan Coşkunyürek, şunları kaydetti:
"Yetenek Kapsülü aracılığıyla arkadaşlarımızın bilgilerini kayıt altına almış oluyoruz. Daha sonrasında ihtiyaç duyduğumuz dönemlerde bu arkadaşlarımızın CV'lerini, tekrar değerlendirmelerini dikkate alarak iletişime geçiyoruz. TEKNOFEST aracılığıyla tanıştığımız ve istihdam ettiğimiz birçok gencimiz var. TEKNOFEST İstanbul'a katılan genç arkadaşlarımızı HAVELSAN Yetenek Kapsülü deneyimini yaşamak için standımıza davet ediyorum."
Yetenek Kapsülü'nde mülakat deneyimi yaşayan Batu Eke de sistemin gerçek bir insan gibi davranışsal ve teknik sorular sorduğunu dile getirdi.
Kapsülün çok başarılı bir uygulama olduğunu vurgulayan Eke, "Yetenek Kapsülü, gerçek bir insan kaynakları çalışanıyla görüşüyormuş hissiyatı veriyor. Güzel bir deneyim oldu." değerlendirmesinde bulundu.