Gençlik merkezleri takımlarından TEKNOFEST 2025'te önemli başarılar
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki en büyük organizasyonu TEKNOFEST 2025'te önemli dereceler elde etti.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre gençlik merkezleri takımları, farklı alanlarda 6 birincilik, 8 ikincilik, 4 üçüncülük ve 7 özel ödül kazandı.
Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine ivme kazandıran TEKNOFEST 2025, gençlerin yenilikçi projelerine ev sahipliği yaptı.
Gençlik merkezleri bünyesinde oluşturulan takımlar, bu yıl da yarışmalara yoğun ilgi göstererek farklı kategorilerde önemli dereceler elde etti.
Gençlik merkezleri tarafından oluşturulan 10 bin 141 takımın başvurusu alınırken, 585 takım ön elemeyi geçti. İki aşamalı değerlendirmenin ardından 130 takım, 53 ana kategoriden 34'ünde finale yükselme başarısı gösterdi.
Gençlik merkezleri takımları, final aşamasında insansız hava araçları, roket yarışmaları, akıllı ulaşım teknolojileri ve yapay zeka uygulamaları gibi birçok alanda yarışarak 6 birincilik, 8 ikincilik, 4 üçüncülük ve 7 özel ödül kazandı.
Bu başarılar arasında "Türkiye Birinciliği", "Ticarileşme Potansiyeli Ödülü", "En Özgün Tasarım" ve "Örnek Takım" gibi farklı kategorilerde elde edilen başarılar da öne çıktı.
Bu kapsamda gençlik merkezleri takımlarının dereceleri şöyle:
Birincilikler
Adana Gençlik Merkezi - Uluslararası İHA Yarışması Serbest Görev
Adana Yüreğir Gençlik Merkezi - Deneyap Makeathon
Aksaray Gençlik Merkezi - İnsansız Su Altı Sistemleri
Düzce Gençlik Merkezi - Sürü İHA Yarışması
Düzce Gençlik Merkezi - Model Uydu Yarışması
Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi - Akıllı Ulaşım
İkincilikler
Adana Gençlik Merkezi - Hidro Efficiency Challenge Hidromobil
Adana Gençlik Merkezi - Hidro Efficiency Challenge Elektromobil
Adana Gençlik Merkezi - Uluslararası İHA Yarışması Serbest Görev
Edirne Gençlik Merkezi - Deneyap Makeathon
Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi - İnsansız Deniz Aracı
Eskişehir Şehit Suat Çelik Gençlik Merkezi - Uluslararası Sabit Kanat İHA Yarışması
İstanbul Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi - Havacılıkta Yapay Zeka
Yalova Gençlik Merkezi - Akıllı Ulaşım
Üçüncülükler
Adana Seyhan Gençlik Merkezi - İnsansız Deniz Aracı
Ankara Pursaklar Gençlik Merkezi - Sürü İHA Yarışması
Eskişehir Şehit Suat Çelik Gençlik Merkezi - Yüksek İrtifa Roket Yarışması
Manisa 75. Yıl Gençlik Merkezi - Mesleki Yetenek
Özel ödüller
Ankara Pursaklar Gençlik Merkezi - Sürü İHA Yarışması - Özgün Yazılım Ödülü
Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi - İnsansız Deniz Aracı - Ticarileşme Potansiyeli Ödülü
İstanbul Maltepe Gençlik Merkezi - Roket Yarışması Yüksek İrtifa - Örnek Takım Ödülü
İstanbul Maltepe Gençlik Merkezi - Hava Savunma Sistemleri - En Özgün Tasarım
Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi - Akıllı Ulaşım - Ticarileşme Potansiyeli Ödülü
Sakarya Gençlik Merkezi - Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması - En Özgün Tasarım
Sivas Farabi Gençlik Merkezi - Deneyap Girişim - 150.000 TL Hibe Desteği