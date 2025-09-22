Dolar
Teknoloji, TEKNOFEST

Bilişim Vadisi TEKNOFEST 2025'i ödüllerle tamamladı

Bilişim Vadisi firmaları, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜRKPATENT ISIF'25 - 10. Uluslararası Buluş Fuarı'nda WIPO En İyi Ulusal Ödülü'nün yanı sıra altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı.

Kadir Yıldız  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Bilişim Vadisi TEKNOFEST 2025'i ödüllerle tamamladı

Kocaeli

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Milli Teknoloji Hamlesi'nin en güçlü paydaşlarından biri olan Bilişim Vadisi, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2025 boyunca sahada yer alan dinamik ekibi, geleceğe yön veren girişimleri ve gençlerin coşkusuyla öne çıktı.

Bilişim Vadisi, TEKNOFEST 2025'te girişimlerinin uluslararası ödülleri, gençlerin üretme heyecanı ve teknoloji ekosistemine kattığı vizyonla dikkati çekti.

TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen TÜRKPATENT ISIF'25 - 10. Uluslararası Buluş Fuarı, Bilişim Vadisi firmaları için bir başarı hikayesine dönüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın takdim ettiği ödüllerde, insan gözünü taklit eden ileri düzey yapay zeka görme teknolojisiyle "From Your Eyes", Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından verilen "En İyi Ulusal Ödüle" layık görüldü.

Kimyasal kullanmadan sivrisineklerle mücadelede ultrasonik kontrol cihazıyla HGO Medikal altın madalyayı kazanırken, ERKBA & Organicompost geliştirdiği akıllı üretim ve kompost sistemleriyle gümüş madalya, Kernel Dynamics ise dron aydınlatma ve taşıma sistemleriyle bronz madalyanın sahibi oldu.

"Ülkemizin teknoloji vizyonunu dünyaya taşıyacak adımları atmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, TEKNOFEST'in, gençlerin hayal gücünü teknolojiyle buluşturduğunu kaydetti.

Hayallerini TEKNOFEST'le gerçeğe dönüştürdüğünü belirten Tüzgen, "Bu yıl ISIF'25'te firmalarımızın, WIPO En İyi Ulusal Ödülü'nün yanı sıra altın, gümüş ve bronz madalyalarla uluslararası ölçekte tescillenmesi, bizim ne kadar büyük işler başardığımızın, ne kadar özveriyle ve titizlikle çalıştığımızın bir göstergesi. Bilişim Vadisi olarak biz, girişimlerimizin küresel teknoloji pazarında ses getiren çözümler geliştirmelerine rehberlik ediyor, ülkemizin teknoloji vizyonunu dünyaya taşıyacak adımları atmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

