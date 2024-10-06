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Teknoloji, TEKNOFEST

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen: TEKNOFEST büyük bir gurur kaynağı

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen, "TEKNOFEST sayesinde Türkiye'de, sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya hizmet edecek ölçüde yetenek gelişmekte, gençler yetişmekte. Ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı." dedi.

Zeynep Duyar  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen: TEKNOFEST büyük bir gurur kaynağı

Ankara

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, dünyada teknoloji yarışında yetişmiş eleman konusunda darboğaz yaşandığını belirterek, "TEKNOFEST sayesinde Türkiye'de, sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya hizmet edecek ölçüde yetenek gelişmekte, gençler yetişmekte. Ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Tüzgen, AA muhabirine, etkinliğin son gününde değerlendirmede bulundu.

TEKNOFEST'in amacının toplumsal dönüşüm gerçekleştirmek, buradan yeni girişimlerin çıkmasını ve toplumda yetenekli gençlerin yetişmesini sağlamak olduğunu ifade eden Tüzgen, bu noktada özellikle yarışmaların önem taşıdığını söyledi.

Tüzgen, şöyle konuştu:

"Bu yarışmalar vesilesiyle hem buradan girişimler doğuyor hem de bu yarışmalara harcanan emek ve tecrübeyle Türkiye'de teknoloji üreten şirketlere yetenekli gençler yetişmiş oluyor. Bu TEKNOFEST'te özellikle dikkatimi çeken bir husus var, o da toplumumuzun genel olarak yarışmalara bakışı oldu. TEKNOFEST'in ilk yıllarında etkinliğin asıl varlığını, gösteriler ve etkinlikler oluştururken şu anda yarışmalar, toplumumuzdan aynı düzeyde ilgi çekiyor. Daha önce bir yarışma çadırına giren vatandaşımız 'Ya bu neymiş böyle?' deyip oradan çıkarken şu anda yarışmalara giriyorlar, yarışmalarla alakalı bilgi alıyorlar; gençler hangi teknolojilerle uğraşıyor, bunlarla ilgili bilgi almaya çalışıyorlar ve 7'den 70'e herkes Türkiye'de teknoloji nereye gidiyor, artık bunun peşinde. Artık bunun geri dönülemez bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bu da gerçekten çok gurur ve ümit verici."

Kuantum alanında çalışmalar yapılacak

Tüzgen, Bilişim Vadisi olarak kuantum teknolojilerine yönelik birtakım çalışmalar yapmayı hedeflediklerini, bu yıl ilk kez TEKNOFEST bünyesinde bu alanda algoritma geliştirmek için yetkinlik sahibi gençlerin sayısını artırmak üzere bir hackathon düzenlediklerini bildirdi.

Gençlerin, dünyanın en gelişmiş kuantum bilgisayarını kullanma imkanı olduğunu ifade eden Tüzgen, şunları kaydetti:

"Şimdi gençler artık birbirleriyle irtibat kurarak takımlar oluşturuyor. Sadece kuantum algoritmaları değil, kuantum donanımlarını geliştirmek için de Türkiye'den ekipler yetişecek. Şu anda bütün dünyada çok büyük bir teknoloji yarışı var. Bu yarıştaki darboğaz ise bütün dünya için yetişmiş eleman, ancak TEKNOFEST sayesinde Türkiye'de, sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya hizmet edecek ölçüde yetenek gelişmekte, gençler yetişmekte. Ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı."

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