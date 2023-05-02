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Teknoloji, TEKNOFEST

Arktik ve Antarktika seferlerine katılacak lise öğrencileri belli oldu

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen proje yarışmalarında başarılı olarak Antarktika ve Arktik seferlerine katılmaya hak kazanan lise öğrencileri açıklandı.

Halil Şahin  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Arktik ve Antarktika seferlerine katılacak lise öğrencileri belli oldu

İzmir

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığının (BİDEB) düzenlediği 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'na 631, 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'na 1130 başvuru yapıldı.

2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda toplam 12, 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda toplam 18 ve 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nda toplam 27 proje ödül aldı.

Su kirliliği projesini Kuzey Kutbu'nda deneyimleyecek

Yarışma birincileri arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması birincilerinden Hulusi Diler, su kirliliği alanındaki projesi ile 2023 yılı Arktik seferine katılmaya hak kazandı. 9. Sınıf öğrencisi Diler, "Platanus Orientalis L. Adsorbanı ile Ham Petrol Döküntülerinin Sulardan Geri Kazanımı" projesini Kuzey Kutbu'nda deneyimleme imkanı bulacak.

2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması birincilerinden de Ela Karabekiroğlu, Deniz Özçiçekci ve Zeynep Naz Terzi, 2024 yılı Antarktika seferine katılacak. Öğrenciler, "Biogiyim: Doğadan İlham ile Giyilebilir Teknoloji" başlıklı projelerini Antarktika'da deneyimleme fırsatı bulacak.

Geçen yıl lise öğrencileri ilk kez Antarktika seferine katılmış, Azra Ayşe Bıçakcı, Hilal Başak Demirel ve Zeynep İpek Yanmaz, geliştirdikleri biyoplastiği Antarktika'da deneyimlemişlerdi.



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