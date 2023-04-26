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Teknoloji, TEKNOFEST

Alternatif enerjili araçlar Kocaeli'de TEKNOFEST yarışlarında piste çıktı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı.

Şahin Oktay  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Alternatif enerjili araçlar Kocaeli'de TEKNOFEST yarışlarında piste çıktı

Kocaeli

Yarışlarda, teknik kontrolleri başarıyla tamamlayan araçlar, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde hazırlanan parkurda en iyi performansı elde etmek için mücadele veriyor.

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na 60, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na ise 45 araç katılıyor.

"Elektromobil" ve "hidromobil" olmak üzere iki kategoride düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, bu yıl ilk defa farklı bir parkurda yapılıyor. Yarışlarda, her aracın 15 dakika içinde 1350 metre uzunluğundaki parkurda 5 turu tamamlaması bekleniyor.

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda ise her aracın en fazla 15 dakika içinde 3 tur atması isteniyor.

Organizasyon, 29 Nisan Cumartesi günü ivmelenme yarışlarının ardından sona erecek.

"Gerçekten zorlu bir parkur"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AA muhabirine, bu seneki elektrikli araç yarışlarının oldukça farklı olduğunu, bunu 2000'li yılların başında düzenlemeye başladıklarını söyledi.

Yarışları bu seneye kadar Körfez Yarış Pisti'nde düzenlediklerini belirten Mandal, araçların gerçekçi alanlarda test edilmesine yönelik talep doğrultusunda bu yıl farklılık yapmak istediklerini kaydetti.

Mandal, gençlerin "Biz gelecekteki Toggları inşa edebilecek gençleriz." dediklerini aktararak, "Biz o yüzden böyle bir imkan hazırladık. TÜBİTAK'ın Gebze'deki kampüsündeyiz. Kampüsün içerisinde bir parkur organize ettik. Bu parkur gerçekten zorlu. Geçmiş pistle karşılaştırıldığı zaman eğim var, virajlar var. " ifadelerini kullandı.

Kontrollerin dün yapıldığını, bugün de yarışmaların başladığını dile getiren Mandal, şöyle konuştu:

"İlk startı da verdik. İlk startı da lise öğrencilerimizde verdik. Liseli öğrencilerimiz çok hazırlıklı gelmiş. Heyecanları çok daha yüksek. Şu anda parkurda ilgili görevleri yapıyorlar. Yerli bileşen kullanmalarını istiyoruz. Ne kadar çok yerli bileşen varsa o kadar çok ödül alabiliyorlar. Dolayısıyla buraya getirilen araçların büyük kısmı sadece montaj değil, kendilerinin geliştirdikleri ve Türkiye'den temin ettikleri bileşenler. Aynı zamanda yazılımları da kendi geliştirdikleri yazılımlar. O yüzden çok kıymetli."

Mandal, bu yıl başvuruların arttığına işaret ederek, "Özellikle lise grubunda 300'ün üzerinde başvuru vardı. Buraya 45 takımımız geldi. Üniversite kategorisinde de 150'ye yakın başvuru yapıldı. Buraya gelen araç sayısı da 60." dedi.

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