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Spor

Zafer Ultra Maratonu'nda dördüncü gün tamamlandı

Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Zafer Ultra Maratonu'nda dördüncü gün tamamlandı.

Kamil Tekmen   | 02.09.2022
Zafer Ultra Maratonu'nda dördüncü gün tamamlandı Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Manisa

Nef Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve Büyük Taarruz rotasını izleyen dünyanın en zorlu ve anlamlı maratonlarından "Zafer Ultra Maratonu"nun dördüncü günü sona erdi.

Salihli Şehit Fevzi Tüzünalp Şehitliği'nden başlayan koşu, Turgutlu Şehitliği'nde tamamlandı.

Büyük Taarruz'un 100. yılında Afyonkarahisar Kocatepe Anıtı'ndan başlayan maratonun dördüncü gününde sporcular, 60 kilometre koştu.

Zafer Ultra Maratonu, yarın Turgutlu-Kemalpaşa, pazar günü ise Kemalpaşa-İnciraltı güzergahında devam edecek ve İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak.

Maratonun katılımcılarından Mahmut Yavuz, ilk 3 günde 190 kilometre koştuklarını belirterek, "Bugün de 60 kilometre koştuk. Şu ana kadar 250 kilometre katettik. İlk 3 gün Afyonkarahisar ve Kütahya'da savaşın yaşandığı bölgedeki şehitliklerimizi dolaştık. Bugün Salihli'den Turgutlu'ya geldik. Yarın Turgutlu'dan Kemalpaşa'ya gideceğiz. Son gün ise İnciraltı'nda Cumhuriyet Meydanı'nda koşumuzu tamamlayacağız. Herkesi İzmir'e bekliyoruz, son günkü koşumuzda yanımızda olup bize destek vermelerini istiyoruz." diye konuştu.

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