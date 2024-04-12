Dolar
32.35
Euro
34.47
Altın
2,344.10
ETH/USDT
3,244.00
BTC/USDT
67,336.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki teleferik kabini düştü
logo
Spor

Yol bisikleti yarışı "AKRA Gran Fondo", 27-28 Nisan'da yapılacak

Amatör bisikletçileri Antalya'da buluşturacak "AKRA Gran Fondo", 27-28 Nisan'da 6'ıncı kez gerçekleştirilecek.

Gülsem Adam  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Yol bisikleti yarışı "AKRA Gran Fondo", 27-28 Nisan'da yapılacak

Antalya

Organizasyondan yapılan açıklamada, "AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum" adıyla düzenlenen yol bisikleti yarışının kayıtları 24 Nisan'da tamamlanacak.

Birçok ülkeden katılan sporcular, Batı Toros Dağları'nın eteklerinde ve kıyı şeridi boyunca tarihi yapı, deniz, orman ve dağların bir arada bulunduğu doğal güzellerin arasında pedal çevirecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen 98 ve 49 kilometrelik parkurlarıyla sporcuların beğenisini toplayan yarış, geçen senelerde olduğu gibi birbirinden farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

27-28 Nisan'da düzenlenecek ve Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak yarışlar, aynı noktada sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçelerinin eşsiz bisiklet rotaları ile bisiklet sporunun Türkiye'deki en önemli merkezlerinden biri haline geleceğini belirtti.

Yarışların Kemer'de düzenleniyor olmasının ilçe adına son derece önemli olduğunu vurgulayan Topaloğlu, organizasyona katılanları kentteki otellerde ağırlayacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, İngiliz Bakan Ahmed ile Londra'da görüştü
İstanbul’da bayram yoğunluğu son gün de sürdü
Mahsur kalan 184 kişinin tahliyesi için çalışmalar sürüyor
Beylikdüzü'nde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın kamerada

Benzer haberler

Yol bisikleti yarışı "AKRA Gran Fondo", 27-28 Nisan'da yapılacak

Yol bisikleti yarışı "AKRA Gran Fondo", 27-28 Nisan'da yapılacak

Mahsur kalan 184 kişinin tahliyesi için çalışmalar sürüyor

Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası için "en iyiler" Antalya'ya geliyor

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Gelişen teknoloji mamografi cihazlarındaki konforu da artırdı

Gelişen teknoloji mamografi cihazlarındaki konforu da artırdı
Antalya'da midibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 29 kişi yaralandı

Antalya'da midibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 29 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet